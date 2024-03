Highlights Pesaro-Virtus Bologna 87-86 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 17 marzo 2024)batte 87-86e trova una vittoria pesantissima in chiave salvezza. Decisivi i 23 punti con 8 rimbalzi di McDuffie, a cui proprio l’eterno Cinciarini aggiunge 19 punti, 6 rimbalzi e 8 assist. Bene anche Tote con 13 punti e 8 rimbalzi.fallisce l’avvicendamento in vetta e si vede agganciata da Venezia. Non bastano i 18 punti, 8 nell’overtime, di Marco Belinelli. Inutili ai fini del risultato anche i 16+8 rimbalzi di Mickey e i 16+10 rimbalzi di Shengelia. Ecco glidella sfida. SportFace.

