Highlights e gol Manchester United-Liverpool 4-3 | FA Cup 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Ilcone gol di4-3, sfida valevole per i quarti di finale della FA Cup. Partita folle ad Old Trafford, che la squadra di casa vince solo ai supplementari. Decisivo il gol di Diallo al 121?, che fa esultare di gioia i tifosi dei Red Devils e manda la squadra di ten Hag in semifinale. Sfuma il sogno Quadruple per il. Di seguito le immagini salienti della partita. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.