Hezbollah | lanciato sei attacchi con razzi contro Israele

(Di domenica 17 marzo 2024)ha dichiarato di aversei. Lo riporta Al Jazeera. L'ultimo attacco è avvenuto in serata e ha preso di mira con"soldati nemici israeliani" in un'area vicino al confine, ha scritto il gruppo armato libanese sul suo canale Telegram. Gli altri cinque, il primo dei quali è statoprima di mezzogiorno, hanno preso di mira strutture militari e soldati israeliani utilizzandoe colpi di mortaio.

