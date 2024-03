Hermoso Juve | Giuntoli sfida il Barca e le big di Premier

(Di domenica 17 marzo 2024)allaè possibile perchésta cercando di anticipare la folta concorrenza per il difensore dell’Atletico Madridallaè possibile perchésta cercando di anticipare la folta concorrenza per il difensore dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’uomo mercato bianconero avrebbe già mosso i primi contatti con l’entourage del giocatore. Il centrale andrà in scadenza a giugno ed è libero di firmare per qualsiasi club visto che il rinnovo non è arrivato. Barcellona e le big disono sulle tracce ma lafa sul serio.

Mario Hermoso, il difensore che piace alla Juventus: il video