Hellas Verona-Milan 1-3 | i rossoneri consolidano il secondo posto

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 – Ilsbanca il Bentegodi battendo l’3-1 e, in virtù del pareggio casalingo della Juventus contro il Genoa, consolida ilallungando a +3 sui bianconeri. Prova di forza e concretezza degli uomini di Stefano Pioli che, al culmine di un primo tempo dominato daigrazie all’incontenibile lavoro della catena mancina (da segnalare anche la traversa colpita da Pulisic), hanno sbloccato la gara con il gol di Theo Hernandez, bravo a sfondare sulla sinistra e a segnare dopo due rimpalli vinti. Primo mattoncino di un micidiale uno-due completato a inizio ripresa da Pulisic, che ha ribadito in rete la respinta di Montipò su tiro di Okafor. Dopo essere finito sotto 2-0, il– grazie anche ai ...

