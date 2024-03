Guida TV | programmi di stasera | domenica 17 marzo 2024

(Di domenica 17 marzo 2024)aitv della prima serata di oggi,17.03., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Una scomoda eredità Film TV RAI2 911/911: Lone Star Serie TV RAI3 Indovina chi viene a cena Attualità RETE4 Zona Bianca Attualità CANALE5 Lo Show dei Record Show ITALIA1 Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio Film LA7 Churchill Film REALTIME Il Castello delle Cerimonie/90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni Docureality CIELO Welcome to the punch – Nemici di sangue Film TV8 L’uomo sul treno – The Commuter Film NOVE Che Tempo Che Fa Talk Show

