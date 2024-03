Guida Michelin | lo chef sannita Troiano conquista la seconda stella

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA meno di un anno dalla prima, loLuigilacon il ristorante di alta cucina ‘Noi‘ situato a Hong Kong. “Questo è uno dei momenti più significativi della mia carriera”, ha dichiarato. “È difficile trovare le parole per descrivere l’emozione di raggiungere questo traguardo così importante. Fin dall’apertura del ristorante, questo è stato il nostro obiettivo e siamo riusciti a ottenerlo in soli 16 mesi, lavorando duramente e cercando di migliorarci costantemente ogni giorno”. In meno di due anni di attività, ‘Noi’, che ha aperto nel cuore del distretto finanziario e della moda di Hong Kong nell’ottobre del 2022, ha ottenuto due stelle nella...

Il Sereno di Torno, la nuova sfida. A fare la differenza è il fattore “esperienze” - Hotellerie Il cinque stelle lusso riapre il 21 marzo e presenta un restyling costato un milione di euro. Sport, cucina e arte per arricchire il soggiorno sul lago Utilizzare dati di geolocalizzazione ...laprovinciadicomo

Parmigiano Reggiano in vetrina. A Parigi i 90 anni del Consorzio - "Oggi, quando spacco una forma di parmigiano, ne prendo un pezzetto e lo metto in bocca, quasi quasi non provo più emozioni. Ecco, questo è il grande errore da evitare. Non dobbiamo perderci nella quo ...ilrestodelcarlino

La storia della chef Simona Deschino: il suo ristorante è primo in Sardegna per la cucina raffinata - È una storia di passione, perseveranza e successo quella di Simona Deschino. Cagliaritana, cinquant’anni, è la chef e proprietaria del ristorante Upper House, in via Dante a Cagliari. Una donna che è ...lanuovasardegna