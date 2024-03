Guerra ultime notizie Lunghe file alle 12 in alcuni seggi elettorali in Russia | 50 arresti Abbattuto drone vicino ad aeroporto di Domodedovo

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di domenica 17 marzo 2024)si sono formate davanti a diversinel centro di Mosca. Sulla storica via Arbat si è formata una coda di alcune centinaia di persone intorno a mezzogiorno, quando era in programma la protesta indetta da Navalny. Le difese antiaeree sono entrate in azione nei pressi dell’internazionale di Vnukovo a Mosca. Il sindaco della capitale ha detto che unè statonei pressi di un altrointernazionale, quello di. L’aviazione israeliana la scorsa notte ha colpito obiettivi degli Hezbollah in Libano in risposta ai lanci di razzi oltre confine verso la città di Acri, in Israele. Il ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere che sono stati abbattuti 35 droni ucraini in ...