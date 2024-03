Guerra Ucraina | Mosca avanza e conquista un altro villaggio In Transnistria l' incubo di mille soldati russi

In Russia repressione continua, resistenza continua: Oleg Orlov in carcere - Ci vergognavamo durante la prima e la seconda Guerra cecena e ci vergogniamo ora per ciò che in nome della Russia commettono i cittadini del mio paese in Ucraina. Il filosofo tedesco Karl Jaspers ...huffingtonpost

Russia, Vladimir Putin stravince, sfiora il 90%. Conflitto con Nato Possibile, ma quasi nessuno lo vuole - Stanno combattendo contro di noi, combattendo militarmente». La Guerra di Mosca contro l’Ucraina va avanti. E il numero uno del Cremlino non ha escluso un conflitto su larga scala contro la Nato: ...milanofinanza

Russia Putin: «Saremo più forti e nessuno ci intimidirà» e nomina per la prima volta Navalny - Vladimir Putin ha sottolineato che la sua vittoria alle elezioni consentirà alla Russia di consolidare la società e diventare «più forte ed efficace». «Nessuno sopprimerà mai la Russia quando saremo c ...bluewin.ch