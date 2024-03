Guerra Ucraina | difesa antiaerea in azione vicino agli aeroporti di Mosca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 marzo 2024 – Le difese antiaeree sono entrate inquesta mattina nei pressi dell'aeroporto internazionale di Vnukovo a. Il sindaco della capitale, citato dalla Tass, ha detto che un drone è stato abbattuto nei pressi di un altro aeroporto internazionale, quello di Domodedovo. Non si registrano vittime. Terzo e ultimo giorno delle elezioni presidenziali in Russia. Questa mattina l’affluenza nazionale totale, inclusi i voti elettronici, ha superato il 61,37% alle 9.45 ora di(le 7.45 italiane), secondo i dati comunicarti dalla presidente della Commissione elettorale, Ella Pamfilova, citata dall'agenzia Tass. Le ultime notizie in diretta