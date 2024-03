Guarino | «Partita da tre risultati! Bene l’atteggiamento»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024) Inter-Juventus Women è terminata sul punteggio di 3-3. Rita, allenatore delle nerazzurre, ha parlato così ai microfoni di Inter TV APPROCCIO – Queste le considerazioni dial termine di Inter-Juventus Women: «Oggi benissimo, l’approccio. L’avevamo preparata così, le ragazze sono state molto brave a mettere in campo questo tipo di atteggiamento sin dai primi minuti e anche di portarci così in vantaggio. Poi nell’arco dellaabbiamo avuto dei momenti in cui non siamo state così attente e contro squadre come la Juve le disattenzioni le paghi però poi siamo ancora brave a rientrare in gara. Direi un’ottima prestazione. Qualcosa in più del pari? Non c’è dubbio, unadai tre. Potevamo anche uscire con una sconfitta che sarebbe stata ...