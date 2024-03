GUARDA | I Chicago Fire segnano uno straordinario gol vincente al 99° minuto contro il Montreal in MLS

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 17 marzo 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Sabato ihanno battuto ilCF 4-3 nelle circostanze più drammatiche, grazie a unovincitore assistito dal vento nei minuti di recupero nello sMLS tra le due squadre al Soldier Field. La squadra di casa era sotto 2-0 e 3-1, ma ha lanciato una straordinaria rimonta sul 3-3 e gli Uomini in Rosso hanno ottenuto l’aiuto della Città del Vento per suggellare un’improbabile vittoria davanti ai loro tifosi. In condizioni di vento fin dall’inizio, Matias Coccaro ha mantenuto i nervi saldi per segnare dal dischetto dopo otto e 12 minuti mentre gli ospiti si portavano in vantaggio. Kellyn Acosta deifesteggia con i suoi compagni di squadra dopo aver segnato un gol ...