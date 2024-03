Graziani | «Inter | c’è la seconda stella Derby tricolore apoteosi!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024)ha parlato dell’, che ha il grande obiettivo della. Inoltre, l’ex giocatore risponde così alla domanda sull’ipotetico scudetto alcol Milan. OBIETTIVO SCUDETTO ? A Sport Mediaset XXL, Francesco ‘Ciccio’così sul duello trae Napoli e non solo: «Effettivamente la stagione del Napoli è nettamente al di sotto di tutte le aspettative, consegnare lo scudetto a dieci giornate dalla fine sarebbe dura. L’? Ho degli amici che erano rammaricati perché dispiaciuti dalle eliminazioni delle italiane in Champions League, ma per l’un po’ di più. Però c’è il grande obiettivo della, che riduce questo rammarico. È molto importante per la società ...