Grave malore del dg Joe Barone in ritiro | rinviata Atalanta-Fiorentina

(Di domenica 17 marzo 2024) La partitain programma alle 18, apprende l’ANSA, è stataa causa di undel dg del club viola, Joe, avvenuto neldella squadra in prossimità dell’incontro. La decisione della Lega Calcio di Serie A è stata letta all’altoparlante del Gewiss Stadium, senza fornirne le motivazioni: «E' stato disposto il rinvio della partita a data da destinarsi»,...

Bergamo. Atalanta-Fiorentina è stata rinviata a data da destinarsi : è Ufficiale . Il match in programma oggi (domenica 17 marzo) al Gewiss Stadium alle ore 18 non si giocherà a causa di un grave

Bergamo , 17 marzo 2024 – Il direttore generale della Fiorentina , Joe Barone , è stato colto da un grave malore in albergo a Grassobbio ( Bergamo ), vicino all'aeroporto di Orio al Serio, dove la ... (lanazione)

