Grande Fratello sondaggi 18 marzo 2024 | quale concorrente verrà eliminato?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 17 marzo 2024) Ilsta per chiudere i battenti. Dopo aver annunciato la data della finale, laè stata anticipata rispetto a quanto previsto fino a qualche tempo fa, Alfonso Signorini ha anche informato i concorrenti che, nel corso delle prossime puntate del reality show, ci sarà una vera e propria «carneficina» tra i concorrenti, in quanto ci saranno eliminazioni a raffica. Al momento, nella puntata di lunedì 18, coloro che rischiano di uscire sono quattro, ovvero: Simona Tagli, Greta Rossetti, Sergio D'Ottavi e Anita Olivieri. Il pubblico è chiamato a votare per il proprio preferito. La persona che otterrà il numero minore di votazioni favorevoli, infatti, sarà costretta a dover abbandonare il programma, rinunciando alla possibilità di concorrere per il montepremi finale. Per il momento, i ...