Grande Fratello | Perla Vatiero usa la N word | “Ieri c’erano i neg*i” La reazione del web

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 17 marzo 2024) Manca ormai solo una settimana e anche questa lunghissima edizione delchiuderà i battenti, ma nonostante ciò i comportamenti di alcuni inquilini continuano a far discutere sul web. Nelle ultime settimane, infatti, al centro della polemiche ci era finito Alessio Falsone, sia per alcuni comportamenti eccessivi nei confronti dei suoi compagni, sia per le numerose imprecazioni blasfeme che sono state avvertite chiaramente da parte dei telespettatori. Proprio per scivoloni di questo tipo, in passato, diversi concorrenti erano stati squalificati, ma in questa edizione le cose hanno preso una piega diversa, tant’è che il gieffino non ha mai ricevuto alcun rimprovero pubblico, fatta eccezione per la minaccia rivolta in diretta a Federico Massaro e per cui è stato ripreso da Alfonso Signorini. Ora, però, al centro dell’attenzione ci è finita ...