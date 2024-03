Grande Fratello | lo staff di Sergio interviene sulle critiche mosse dalla madre di Greta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 17 marzo 2024), lodidice stop alledella signora Marcella,diRossetti, anche lodi. Sedopo le parole della mamma Marcella è entrata in crisi dopo la trasmissione del 14 marzo scorso, dove le due donne si sono incontrate, e ladella gieffina ha detto chiaramente alla figlia chenon le piace e di non essere disposta a tutelarla in questa storia, sollevando polemiche sul web, adesso anche lodel gieffino è intervenuto per dire stop allee invitare la signora Marcella a supportare la figlia nel ...