Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi crolla | scoppia in lacrime per una gieffina

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 17 marzo 2024) Il crollo dial: il gieffino calabrese innella Casa e ammette gli sbagli con Beatrice Luzzi Un momento di riflessione ha portatoal crollo nella Casa del. Il dirigente scolastico calabrese, nel corso di una chiacchierata con Beatrice Luzzi, ha ammesso gli errori commessi nell’arco di questi mesi, dimostrando ancora una volta di volersi riavvicinare all’attrice, probabilmente avendone compreso la reale forza, visto che l’artista romana è la favorita numero uno per trionfare il reality di Canale Cinque. “Se tu non mi avessi risposto in quel modo le cose sarebbero andate diversamente. Quel giorno che mi dicesti che avevi un’alternativa che non era male. Avrei ...