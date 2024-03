Grande Fratello | Edoardo Sanson spiazza tutti dopo la rottura con Anita Olivieri | l’annuncio della sua agente televisiva

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 17 marzo 2024)a detta dinella casa del GF non è avvezzo alle telecamere e al mondo dello spettacolo, e ha fatto un enorme sacrificio nell’andarla a trovare nella casa il giorno di San Valentino. Masecondo il quale il suo ormai ex fidanzato sembrerebbe essere entrato a far parte di un’agenzia che ha a che fare con la televisione hatoi fan del, che credono sempre meno alle parole. Chevoglia questa esperienza indiretta del reality condotto da Alfonso Signorini come trampolino di lancio? GF 2023:su...