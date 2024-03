“Grande Fratello” | Beatrice durissima contro Alessio | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 17 marzo 2024) News Tv. Manca ormai una settimana alla finale del, in programma per lunedì 25 marzo 2024. Nella casa si respira un’aria diversa da quando Alfonso Signorini ha annunciato la data dalla fine di questa edizione del programma. Sono tutti più rilassati, compresache con eleganza non smette di dare stoccate qua e là ai suoi inquilini. L’ultima vittima dell’attrice è stato, al qualenon l’è mandate a dire.? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, ex concorrente attacca Anita: “Ecco perché non mi piace” Leggi anche: “”, c’è il messaggio per Anita Olivieri: “Non ci credo…” La rivalità trae ...