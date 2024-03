Gondolieri sub a Venezia ripuliscono i fondali della città

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 mar. (askanews) – Il comune diha fatto sapere che, nell’ambito dell’iniziativa portata avanti daisub, “questa mattina i sommozzatori volontari hanno ripulito idi Rio de San Trovaso e Rio Ognissanti”. E che “il bilancio, al termine dell’immersione, è di 15 QUINTALI di rifiuti, tra cui materiale in ferro, una stirella ancora attaccata alla base, tre termosifoni di cui uno in ghisa, due caldaie, vari tubi in ferro e tre grondaie lunghe tre metri”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

