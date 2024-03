Golda | l’unica donna nella stanza Meir si racconta tra Storia e famiglia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Apparso per la prima volta nel 1917, quando dell’autore, allora 34enne, non erano ancora usciti i formidabili tre romanzi che ne hanno fatto un grande del Novecento, e cioè Con gli occhi chiusi, Tre croci e Il podere, questa raccolta di brevi frammenti, Bestie, non è affatto un’opera minore, come spesso, superficialmente, si è creduto, ma un libro quanto mai singolare e, per varie ragioni, sempre più attuale. Ricordiamo tra l’altro che in precedenza erano apparsi due volumetti di poesia di Tozzi, e cioè La zampogna verde (1911) e La città della Vergine (1913) e non si tratta di un dato puramente bibliografico. Infatti il legame con la poesia di Bestie è tutt’altro che marginale, trattandosi, sostanzialmente, di prose poetiche. Un genere a lungo non molto fortunatonostra vicenda letteraria, ma che oggi trova credito e diffusione anche in giovani autori. In ...