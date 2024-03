Gli eco-teppisti fermano pure la Maratona di Roma Bloccati dagli agenti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 17 marzo 2024) Blitz degli attivisti di Ultima Generazione alladi. E' successo questa mattina, intorno alle 9.20, all'altezza di Ponte Vittorio Emanuele II. Nascosti in mezzo al pubblico, tre aderenti al movimento hanno fatto irruzione sul percorso srotolando lo striscione "Fondo Riparazione", esponendo dei cartelli con scritto "Il collasso climatico corre veloce, se vince perdiamo tutti" ostacolando di fatto il passaggio degli atleti alla manifestazione sportiva. Sul posto, la polizia locale diCapitale del I Gruppo Prati li ha raggiunti e portati a bordo della strada, per poi portarli in commissariato Aurelio, per gli accertamenti del caso. Un tempestivo intervento delle pattuglie che ha di fatto scongiurato l'interruzione della gara e il suo regolare svolgimento. "Abbiamo interrotto ladi ...