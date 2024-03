Giulia De Lellis insegnante alle Bocconi | cosa c' è dietro alla nuova avventura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024)De, professione beauty influencer, laureata con lode all'Università di Uomini e Donne e con un corso di alta specializzazione in Grande Fratello Vip, mercoledì terrà una lezione al master in Fashion, experience and design management della. La migliore business school internazionale d'Italia farà sedere in cattedra l'autrice dell'imperdibile bestseller Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza - per far sì che racconti agli iscritti la storia di Audrer, il brand di prodotti per la pelle che ha lanciato lo scorso maggio dopo otto anni di dura gavetta a sfornare recensioni di make up su internet. Altro che gli stage e i tirocini non retribuiti a misura di giovane laureato... E chi meglio della professoressa De- lei che si vantava di non aver mai letto un libro in vita sua («non ...