Giroud Milan | l’attaccante vuole nuovi stimoli | in estate andrà via

Stando a quanto si apprende dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero due le ipotesi sul tavolo del francese, entrambe portano in MLS: da un lato un trasferimento a New York, dall'altro a Los Angeles. La decisione verrà presa nelle prossime settimane.

In vista della sfida contro l’ Hellas Verona, tra i pali del Milan ci sarà Sportiello. E in attacco Pioli ha un dubbio: Giroud o Jovic? Con il pass per i quarti di finale di Europa League in tasca ... (dailymilan)

L’ex portiere del Milan Marco Amelia ha parlato di quando Olivier Giroud andò in porta nella partita contro il Genoa a Marassi Olivier Giroud è una colonna del Milan anche in questa stagione. Il ... (dailymilan)

Il Corriere dello Sport - L'ultimo Napoli - 07:00 La Gazzetta dello Sport - Giroud lascia, Vlahovic raddoppia 00:00 Gara di oggi fotografia di una stagione orribile e sfortunata. Sabatini, un flop annunciato ...tuttosalernitana

Roma, Lukaku ha recuperato. Dybala ko, fuori per 10 giorni - Lo stop potrebbe essere di una decina di giorni e quindi dovrebbe farcela per la ripresa il 1° aprile a Lecce, ed essere al meglio per il tour de force (Lazio, Udinese, Bologna e il doppio impegno in ...siamolaroma

Milan, sorpresa Okafor con il Verona: Giroud ha deciso sul futuro - Il tecnico del Milan dovrebbe optare per qualche sostituzione rispetto all’11 titolare sceso in campo con lo Slavia Praga. In attacco spazio a Noah Okafor, che dovrebbe far rifiatare Olivier Giroud, ...footballnews24