Giovanili biancazzurre Primavera di misura sulla Feralpi Salò Il gruppo di Grieco insegue il treno playoff

(Di domenica 17 marzo 2024) Alla Spalbasta una rete di Camelio per superare lae restare in scia al. Purtroppo stavolta dagli altri campi arrivano soltanto brutte notizie, perché Udinese, Venezia e Albinoleffe vincono i rispettivi incontri e conservano qualche punto di vantaggio sui biancazzurri. Se il campionato finisse ora, la squadra disarebbe fuori dalla zonaper un punto. Ma alla fine della regular season mancano ancora sette giornate nelle quali può davvero succedere di tutto. La classifica? La corazzata Cremonese è prima a +17 sul Parma, alle spalle del quale ci sono quattro squadre raccolte in due punti: l’Udinese è terza a quota 40, Venezia e Albinoleffe condividono il quarto posto a 39 e la Spal è sesta a 38. Difficilmente ...

