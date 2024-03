Giovane giù dal tetto | il maresciallo Gabriele Renna ne attutisce la caduta | Ho agito d' istinto

(Di domenica 17 marzo 2024) Uncon problemi psichici e molto probabilmente ubriaco si è buttato ieri da unalto circa sei metri a Bobbio (Piacenza) e un carabiniere, il comandante della stazione del paese, si è piegato, mettendosi di schiena nella traiettoria del volo, per attutirne lacon il proprio corpo. Il ventenne è stato portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media...

Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 18 marzo 2024: Adelaide in collera con Marcello ma poi...: ...l'inaugurazione della casa - famiglia solo per non vederla e non riuscirà proprio a mandar giù ... Il giovane telefonerà alla sua ex per parlarle dell'investimento e per avere da lei un aiuto per ...

Endless Love Anticipazioni 18 marzo 2024: Nihan scoppia a piangere!: La giovane è piuttosto giù di morale . Nihan sta guardando l'aquilone di Kemal mentre volteggia nel cielo , e non può fare a meno di ripercorrere con la mente un bel momento che visse con lui anni ...