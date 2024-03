Giornata per le vittime del Covid | a Cassano Magnago si inaugura il Bosco del ricordo

(Di domenica 17 marzo 2024)(Varese), 17 marzo 2024 –Domani, 18 marzo, è lain memoria delledel, oggi pomeriggio aalle 15 è prevista una cerimonia inin via Mantova con l’zione del “del“, uno spazio verde in cui l’amministrazione comunale ha messo a dimora 18 piante di ciliegio e 9 di pero per ricordare i cassanesidel. Domani, 18 marzo, nei quattro presidi dell’ASST Valle Olona, quindi gli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo alle 12 con un momento di preghiera alla presenza dei dirigenti sanitari e delle autorità saranno ricordate ledel ...

Circa 200 persone hanno fatto un pisolino collettivo con tanto di cuscini, materassini e maschere per dormire nel centro di Città del Messico per celebrare la Giornata mondiale del sonno . L'evento è ... (fanpage)

Seriate . Lunedì 18 marzo alle 17.30 al Teatro Aurora di Seriate , in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, si terrà un concerto dal titolo “ musica e parole ”. I ... (bergamonews)

In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, che ricorre ogni anno il 18 marzo, Nembro , che era stato duramente colpito dal virus, ricorda le persone ... (bergamonews)

Okafor titolare in Verona Milan! È lui la sorpresa della domenica, come cambia l’attacco - Oggi pomeriggio il Milan scenderà sul terreno di gioco del Bentegodi per affrontare il Verona nella sfida valevole per la ventinovesima Giornata del campionato di Serie A. Sorpresa di formazione per ...milannews24

LIVE – Under 15: Cremonese-Napoli, azzurrini a caccia di punti - Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Cremonese-Napoli, gara valida per la ventiduesima Giornata del campionato Under 15. Gli azzurrini sono ...iamnaples

Serie D: oggi due derby siciliani, riposano Canicattì e Ragusa-Programma 31^ Giornata e classifica - Si giocheranno nel week-end le gare valevoli per la 31^ Giornata del campionato di Serie D, girone I. Ecco la classifica agGiornata. Di seguito il programma delle gare:Domenica ore 14.30 Portici-LICAT ...goalsicilia