Giornata Nazionale delle Università | anche la Federico II di Napoli partecipa all’evento “Università svelate”

Le immagini di Montecitorio illuminato nella notte di oggi con il Tricolore , in occasione della ' Giornata dell' Unità Nazionale , della Costituzione dell'inno e della bandiera', in programma dalle ore ... (liberoquotidiano)

“La crescente e terribile situazione di instabilità caratterizzata da aggressioni sempre più sanguinarie, in Ucraina come in Medio Oriente, minacciano di coinvolgere tutta la comunità ... (secoloditalia)

Festa Unità Nazionale, Mattarella: "Istituzioni chiamate a dare esempio" - Il momento più solenne della Giornata che celebra l'Unità e l'inno Nazionale, il Tricolore e la Costituzione è come sempre la deposizione della corona d'alloro sul sepolcro del milite ignoto.tgcom24.mediaset

Viva l'Italia... de' noantri - Il 17 marzo, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, LA presidente del Consiglio, sua eccellenza Giorgia Meloni, ha rilasciato la seguente ...fai.informazione

Covid: quattro anni fa i camion con le bare, domani il ricordo - Il 18 marzo è infatti la data scelta per celebrare la Giornata Nazionale delle vittime del Covid, che ormai per qualcuno sembra un lontano ricordo, non per chi vive a Bergamo e Brescia e nelle zone ...ansa