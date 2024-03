(Di domenica 17 marzo 2024) La campagna di sensibilizzazione internazionale Assume that I can, lanciata da Coor, sfida le basse aspettative e i pregiudizi

Circa 200 persone hanno fatto un pisolino collettivo con tanto di cuscini, materassini e maschere per dormire nel centro di Città del Messico per celebrare la Giornata mondiale del sonno . L'evento è ... (fanpage)

BUONGIORNO TUTTONAPOLI - Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi - Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra Giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni. Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra Giornata ...tuttonapoli

Giornata Mondiale sulla sindrome di Down: «Sicuri che non siamo in grado di fare ciò che fate voi» - La campagna di sensibilizzazione internazionale Assume that I can, lanciata da CoorDown, sfida le basse aspettative e i pregiudizi ...vanityfair

Quando le torte del cinema prendono vita - Oggi, 17 marzo, è la Giornata Mondiale delle torte e noi la celebriamo con un profilo Instagram da non perdere: il pasticciere trotzkista. Si tratta di un film festival che ha per protagoniste le tort ...vogue