Giornata dell’Unità nazionale | Mattarella | “Siamo di fronte a sfide simili a quelle dei secoli scorsi”

(Di domenica 17 marzo 2024) "Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; promulghiamo quanto segue: Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di Re d'Italia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2024 Il 17 marzo è la Giornata dell'Unità Nazionale . Per l'occasione il capo dello Stato è arrivato all'Altare della Patria per rendere omaggio al Milite Ignoto ... (iltempo)

Anniversario unità nazionale, l'assessore Parisi con il prefetto per l'omaggio ai Caduti: ... nella Chiesa di San Nicolò l'Arena, in piazza Dante, per la giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera - 163° Anniversario dell'Unità d'Italia. All'evento hanno ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Mezzogiorno contro Putin: code ai seggi nelle grande città e in Siberia. Almeno 70 gli arresti. A ...: Dopo una intensa notte di scambi di raid tra Mosca e Kiev, si è aperta l'ultima giornata di voto in Russia. Alle 12 in tanti hanno partecipato all' iniziativa lanciata dalla vedova ...sulla tomba dell'...