Giorgia Meloni | il suo account Instagram hackerato | “Grazie | Elon…”

(Di domenica 17 marzo 2024) L’diè statonella giornata di oggi, mentre la Presidente del Consiglio faceva ritorno a Roma dopo la missione in Egitto. In una delle storiesdiè apparso lo screenshot di un finto status di Twitter attribuito a Elon Musk che promuoveva un giveaway di bitcoin. Sotto lo screen in questione, un commento di, che ringraziava l’attuale proprietario di Twitter per la concessione. Il profilodiOvviamente si trattava di un post del tutto fasullo, e fortunatamente il profilo diè stato poi ripristinato tempestivamente. Tra l’altro, non è la prima volta che ...

I Regeni, 'verso il 18 marzo, giustizia per Giulio' - Meloni in Egitto con Von der Leyen per i migranti, le opposizioni bocciano accordo e ricordano Regeni Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen in Egitto per la firma del memorandum sui migranti. Per le o ...informazione

Viva l'Italia... de' noantri - Il 17 marzo, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, LA presidente del Consiglio, sua eccellenza Giorgia Meloni, ha rilasciato la seguente ...fai.informazione

