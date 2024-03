Gìo | il predestinato I gol pesanti di Fabbian | ma il futuro è da scrivere a metà con l’Inter

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Il suo sabato da leoni Giovanniieri lo ha festeggiato come sempre nella quiete di Rustega, frazione di Camposampiero (Padova), dove ihanno i natali e dove il centrocampista rossoblù è abituato a ricaricare le pile in famiglia. Non avrà molto tempo per farlo il classe 2003 che sta stupendo tutti per la rapidità e la facilità con cui si è adattato alla serie A: questa sera persarà già tempo di tornare in regione, e precisamente a Cesena, dove è fissato il ritiro dell’Under 21 azzurra. Chi si ferma è perduto: figurarsi un ragazzo di ventuno anni con una straripanza atletica che ricorda vagamente il carrarmato Dino Baggio e un’attitudine agli inserimenti (con aggiunta di gol) che rimanda a Marek Hamsik. Può uno così fare due panchine di fila, com’è successo con Inter e Empoli? Può, se l’allenatore è quel ...