Ginnastica ritmica | Serie A1 | Fabriano vince anche ad Ancona | Udinese e Viareggio sul podio

(Di domenica 17 marzo 2024) La, dopo Chieti e Forlì, fa suala terza tappa della regular season dindo la gara casalinga al Pala Prometeo Estra di. Talisa Torretti, Anna Piergentili, Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, con il totale di 127.900 hanno la meglio, per appena due decimi di punto, su un’agguerrita, seconda a quota 127.700. Le ragazze di Claudia Mancinelli hanno contenuto l’assalto di Gaia Mancini, Tara Dragas, Isabelle Tavano e della straniera Anastasia Simakova. All’ASU di Spela Dragas, sempre al di sopra del muro del trenta, con punte oltre il 33 a palla e clavette, hanno risposto le sette volte campionesse d’Italia, trascinate da una Baldassarri in grande spolvero, con il suo 33.900 a dir poco “aeronautico” alle clavette. ...

LIVE – Ginnastica ritmica Serie A1 Ancona 2024: segui la DIRETTA dell'evento

Ginnastica ritmica, Cervia ad Ancona per conquistare la promozione in A1 - Terza e ultima giornata della regular season 2024 per il campionato nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica ritmica, “Trofeo Veggy Good”.corriereromagna

