Gigante femminile Saalbach 2024 | una stellare Federica Brignone domina e vince | Coppa del Mondo a Gut

(Di domenica 17 marzo 2024) Una straordinarialo slalomdi, ultimo appuntamento tra le porte larghe delladeldi sci alpino. La valdostana era al comando dopo la prima manche, ma ha continuato a spingere ottenendo un distacco colossale al traguardo sulle avversarie nonostante una scivolata.bissa così il successo della scorsa settimana sulla pista svedese di Are e sigla così il suo 27esimo trionfo in CdM. Nettamente staccate le altre, a cominciare dalla neozelandese Alice Robinson, seconda a 1.36. Completa il podio sul terzo gradino la norvegese Thea Louise Stjernesund, distante di 1.67. Quinta posizione per l’austriaca Stephanie Brunner, al miglior risultato di ...