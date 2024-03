Gigante femminile Saalbach 2024 | risultati prima manche | Brignone al comando | indietro Bassino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Federicaalnelladello slalomdi, appuntamento finale della Coppa del Mondodi sci alpino. Sulla neve salata delle alpi austriache, l’azzurra ha spinto al massimo come al solito, e nonostante una scivolata che avrebbe potuto metterla fuori gioco è riuscita a rimanere in piedi e chiudere in testa. Secondo posto per la norvegese Thea Louise Stjernesund, staccata di 48 centesimi e davanti alla neozelandese Alice Robinson, terza a 85 centesimi dall’azzurra. Ottimo quarto posto a 98 centesimi per Mina Fuerst Holtmann, che si conferma in gran forma dopo la seconda piazza di ieri in slalom, ed è davanti alla connazionale Ragnhild Mowinckel, quinta a 1.31. Piùinvece Marta ...