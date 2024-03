Gigante femminile finali Saalbach 2024 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di domenica 17 marzo 2024) A che ora e come seguire ildelledi, appuntamento valevole per l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Nella località austriaca occhi puntati sullo scontro tra la svizzera Lara Gut-Behrami e la valdostana Federica Brignone, che conserva ancora qualche speranza di potersi aggiudicare il trofeo di specialità. A difendere i colori azzurri, inoltre, è presente al cancelletto anche Marta Bassino. Le avversarie più pericolose sono l’altra elvetica Michelle Gisin, la neozelandese Alice Robinson, la norvegesi Ragnhild Mowinckel, la croata Zrinka Ljutic, la transalpina Clara Direz, la svedese Sara Hector, le austriache Katharina Liensberger e Franziska Gritsch e la statunitense Paula Moltzan. Pur avendo la possibilità di partecipare, invece, ha ...

La Coppa del Mondo di sci alpino è giunta al suo ultimo atto ed oggi cominciano le finali di Saalbach . In programma ci sono il gigante maschile e lo slalom femminile , con due assoluti favoriti: ... (oasport)

Domani, domenica 17 marzo, sulle nevi di Saalbach (Austria), andrà in scena l’ultimo atto del gigante femminile in questa Coppa del Mondo di sci alpino . Le Finali ci diranno chi sarà la vincitrice ... (oasport)

Sci alpino, startlist Gigante femminile Saalbach 2024: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane - Domani, domenica 17 marzo, sulle nevi di Saalbach (Austria), andrà in scena l'ultimo atto del Gigante femminile in questa Coppa del Mondo di sci alpino. Le Finali ci diranno chi sarà la vincitrice del ...oasport

Ultima sfida dei "rapid gates", Feller con la coppa in tasca e Sala e Vinatzer per... un bel risultato - La startlist dello slalom finale di Saalbach (ore 10.30 la 1^ manche, alle 13.30 la 2^), aperto da Linus Strasser che è già certo del 2° posto ...neveitalia

Brignone per un miracolo, Gut-Behrami per chiudere pure la generale: ecco il Gigante di Saalbach, la startlist - Domenica la seconda gara femminile delle finali di CdM, con Lara che può accontentarsi di un 15° posto per la coppa di specialità, avendo 95 pt di ...neveitalia