Giappone | un' AI di stato organizza incontri al buio

Streptococco, infezioni record in Giappone: cause sconosciute. Tra gli under 50 un terzo è morto - dopo che la presenza di ceppi altamente virulenti e infettivi è stata confermata in Giappone. Inoltre secondo il NIID il ceppo di gruppo A sta causando più decessi tra i pazienti sotto i 50 anni.ilmessaggero

Festival mondiale dei film di turismo in Giappone, tra i premiati un siciliano - AGRIGENTO – Un po’ di Agrigento trionfa in Giappone: un documentario sui luoghi della Valle del Belice, girato dal videomaker agrigentino Andrea Vanadia – già autore del video di candidatura di “Agrig ...livesicilia

Festival mondiale dei film di turismo in Giappone, tra i premiati Andrea Vanadia - Un po’ di Agrigento trionfa in Giappone: un documentario sui luoghi della Valle del ... A ricevere il “Gold Award” nella categoria “Documentary & Vlog” è stato “To the Southwest – People, nature and ...grandangoloagrigento