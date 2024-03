(Di domenica 17 marzo 2024)(US Tv8) Sta perre su Tv8 e in simulcast su Sky Uno, il programma ideato e condotto dalla Gialappa’s Band, con il Mago Forest e un cast di comici tra vecchie glorie (di Mai Dire) e novità. Il debutto è fissato per10, quando partirà laindi unha debuttato nella primavera dello scorso, ottenendo un ottimo riscontro di pubblico (media superiore al 5% di share, con quasi 800.000 spettatori, considerando soltanto gli ascolti in chiaro) e guadagnando una secondapochi meso dopo, nell’autunno scorso, che si è confermata nei numeri (lieve calo attorno al 4.5% con oltre 780.000 ...

GialappaShow torna mercoledì 10 aprile con la terza edizione in meno di un anno - Sta per tornare su Tv8 e in simulcast su Sky Uno GialappaShow, il programma ideato e condotto dalla Gialappa’s Band, con il Mago Forest e un cast di comici tra vecchie glorie (di Mai Dire) e novità. I ...davidemaggio

Max Giusti torna a sorpresa con la Gialappa’s Band: il primo spot di GialappaShow | VIDEO - Max Giusti torna a sorpresa con la Gialappa's Band: il primo spot di GialappaShow, ecco il video condiviso sui social.tag24

Grande Fratello, la mamma di Greta contro la figlia: “Si è bruciata il cervello, quando tornerà a casa non mi farò trovare” - Dopo l'ospitata al Grande Fratello, la mamma di Greta contro la figlia. Marcella Bonifacio ha pubblicato diverse stories.tag24