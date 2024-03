GF | Perla Vatiero verso la squalifica ad una settimana dalla finale? La parola razzista pronunciata

(Di domenica 17 marzo 2024)si è lasciata andare nella casa del GF a unapiuttosto offensiva che potrebbe costarle caro a un passo. Infatti, in un momento di festa e leggerezza ha pronunciato la n-word che fa sempre molto discutere fuori la casa, e questo caso non ha rappresentato un’eccezione. E così in molti hanno subito invocato la suao quantomeno un severo provvedimento disciplinare. Cosa deciderà di fare Alfonso Signorini? Ci sarà un provvedimento prima della fine del Grande Fratello? Grande Fratello 2023:e lasi trovava nel giardino del Grande Fratello 2023 durante una festa organizzata...

Grande Fratello, Perla Vatiero usa la N word: “Ieri c’erano i neg*i”. La reazione del web - Grande Fratello, Perla Vatiero usa la N word: “Ieri c’erano i neg*i”. La reazione del web. Nelle ultime ore la gieffina è finita ...isaechia

Grande Fratello, nota opinionista critica il reality show e poi svela: "Ecco chi dovrebbe vincere" - Karina Cascella ha rilasciato una lunga intervista a Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo in cui ha commentato le notizie del momento come lo scandalo della presunta falsa beneficenza per il quale Chiara ...comingsoon

Perla Vatiero e Letizia Petris si baciano: il video diventa virale - Ieri sera Perla Vatiero e Letizia Petris si sono scambiate un bollente bacio e il video del momento ha fatto il giro del web ...novella2000