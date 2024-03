Gerard Pique | “Calcio in concorrenza con TikTok Uno 0-0 di 90 minuti non piace alle nuove generazioni”

(Di domenica 17 marzo 2024) Ex difensore del Barcellona, campione del mondo e d’Europa, ma anche imprenditore di successo con la sua Kings League, una competizione dia 7 che coinvolge streamer e altri vip.ora spiega le ragioni che lo hanno spinto a fondare una lega che in Spagna sta raccogliendo sempre più successo: “Uno dei motivi? Ho visto i miei figli guardare una partita die dopo diecierano sui loro telefoni e tablet e guardavano altre cose allo stesso tempo”, rivela in un’intervista al Times.ipotizza cambiamenti radicali per ilche “è intrattenimento, quindi non è solo in competizione con gli altri sport. Faa Netflix, Amazon, YouTube,. E ilper 90 ...

Una nuova avventura per Gerard Piqué ? L’ex calciatore del Barcellona e della Spagna ha annunciato sui social che tornerà nel mondo del calcio , ma come allenatore. “È un nuovo anno e dopo aver ... (sportface)

Non solo la dirigenza nel Milan , Zlatan Ibrahimovic è il nuovo presidente della Kings League World Cup organizzata da Gerard Piqué … Nuova avventura per Zlatan Ibrahimovic , l’ennesima. Non solo ... (dailymilan)

Nuove dichiarazioni scottanti da parte di Shakira sulla sua relazione con <>l’ex Gerard Piqué : la cantante colombiana avrebbe dichiarato di aver sacrificato la sua carriera per la loro storia, ... (cinemaserietv)

Pagina 1 | Piqué, la clamorosa idea per rilanciare il calcio: "Eliminiamo i pareggi" - La proposta dell'ex difensore del Barcellona per attirare le nuove generazioni: "È intrattenimento, non solo competizione" ...corrieredellosport

Shakira torna a parlare di Piqué: “Tanti sacrifici per amore, perché lui giocasse a calcio io…” - La pop star colombiana ha confessato ai microfoni del Times quanti sacrifici d'amore abbia fatto per il suo ex.golssip