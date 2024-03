Genoa De Winter | «Punti contro le big? Diamo tutto in ogni partita»

(Di domenica 17 marzo 2024) Le parole di Aaron De, difensore del, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblùla Juventus Aaron Deha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve. Di seguito le sue parole. SENSAZIONI – «Volevamoe lo abbiamo fatto, abbiamo datouna squadra forte e siamo stati bravi».GRANDE CON LE GRANDI – «Proviamo a darein. Non vogliamo giocare solo con le grandi, ci proviamo con tutti e spesso con le grandi arriva un risultato positivo». MOTIVAZIONI PER IL FINALE – «Abbiamo un gruppo bellissimo, spingiamo tutti. Ci teniamo tutti svegli e concentrati». CRESCITA E ...

Quando il Genoa a gennaio ha venduto Dragusin al Tottenham in molti pensavano potesse arrivare un nuovo titolare per sostituire il difensore... (calciomercato)

Serie A, Juventus-Genoa 0-0 - Juventus-Genoa 0-0 (0-0) Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso (37' st Kean), McKennie (14' st Rabiot), Locatelli, Miretti (33' st Weah), Kostic ...ansa

