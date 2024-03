Generazioni di burattinai Da Fagiolino a Testarisa | le creature dei Corniani in mostra al Diocesano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Il testimone della terza generazione è passato a un ragazzino di 11 anni: come il padre e prima ancora il nonno s’impratichisce da giovanissimo nell’arte delo. E’ una disciplina dura che non conosce accademie e non ha un albo professionale, che a Mantova trova una delle espressioni più significative nella famiglia, arrivata a 80 anni di onorata carriera. La saga deimantovani inizia formalmente nel 1944 e quest’anno è al centro di unain corso nella sede del Museodi Mantova (Palazzo Pozzo in piazza Virgiliana 55). L’evento si protrarrà fino al 10 maggio. Il titolo è “Di mano in mano, i burattini dei1944-2024“. E’ un appuntamento significativo della primavera mantovana, in una città che - sulla scia di altre capitali del ...