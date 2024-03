“Garibaldi non cambierà mai” Grande Fratello | Beatrice richiamata all’ordine | ci ha provato in tutti i modi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 17 marzo 2024), si avvicina il giorno della finale e Giuseppesi prepara per la nuova vita dopo il reality. Il concorrente calabrese ha già annunciato che non intende assolutamente lasciare il suo posto di lavoro come collaboratore scolastico, ma allo stesso tempo ha rivelato che gli piacerebbe fare qualche esperienza nel mondo dello spettacolo.sta approfittando di questi ultimi giorni all’interno della casa per capire come sfondare nel mondo dello spettacolo. A dargli una mano c’è l’amicaLuzzi, che da attrice affermata sta dando a Giuseppe una serie di consigli utili per avvicinarsi a questa realtà assolutamente nuova per lui. Giuseppe si è messo subito a studiare. Leggi anche: “Devo dirti questa cosa”., ...