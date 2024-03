Gabriella Ferri | la sua morte fu suicidio o un malore? L’ipotesi della famiglia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 17 marzo 2024) Ladiha sollevato molte domande sui media, per via delle circostanze in cui si verificarono i fatti. La cantautrice morì all’età di 61 anni il 3 aprile 2004 in seguito ad una caduta dal balconesua casa a Corchiano, in provincia di Viterbo. Dopo essere precipitata da un’altezza di sette metri,fu soccorsa da un vicino di casa che l’aveva vista a terra e fu trasportata prima all’ospedale di Civita Castellana e poi al San Camillo, dove morì a causa delle numerose fratture e dell’ematoma alla testa che aveva riportato. Come scrisse il Corriere all’epoca, nonostanteavesse tentato ilmolti anni prima, nel 1975, dopo la scomparsa di suo padre, la suasmentì che la sua...