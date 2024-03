Gabriella Ferri | chi è il figlio Seva | “Troppo spesso la allontavano da me”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 marzo 2024): dall’unione con il marito e discograficoBorzak sposato nel 1972, arrivava l’unicoBorzak Junior Oggi ildella celebre cantante scomparsa nel 2004 sarà tra gli ospiti di Domenica In, dove presenterà lo spettacolo che vede protagonista Syria “Perchè Non Canti Più” attualmente nei tetri italiani.Borzak lasciava l’Italia nell’adolescenza per proseguire gli studi. Attualmente è un arcidiacono della Chiesa Ortodossa Russa ed è padre di sei figli, tre dei quali hanno conosciuto la. Ospite ad Oggi è un altro giorno, ha parlato del rapporto della primogenita con la madre: “La più grande, Nadia, aveva una relazione molto profonda e complice con lei: è quella che le somiglia di più e che ha seguito i suoi ...