Futsal serie A2 | sconfitta 5-4 dal Buldog Lucrezia La Dozzese di mister Vanni è poco fortunata nelle Marche

(Di domenica 17 marzo 2024) La trasfertanon ha portato risultati alla. I gialloblù sono stati sconfitti 5-4 dal. I marchigiani sono passati subito in vantaggio con Sabatinelli, subito il pareggio di Drago hanno chiuso avanti di 3 reti (4-1). Nella ripresa Kakà, Martella e Badahi sono riusciti a dare fiato alle speranze ospiti, il gol di Piersimoni ha regalato l’affermazione ai locali. Una battura d’arresto che non ci voleva, oltre alla, laincassa anche il sorpasso in graduatoria dei cugini del Bologna battuti sette giorni fa. Nel prossimo turno i gialloblù giocheranno alla palestra Cavina di via Boccaccio con la Roma 3Z History, una partita che deve segnare la svolta per i ragazzi di Leonardo ...