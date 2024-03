Furto con spaccata in un ristorante | guardia giurata riconosce il ladro e lo fa arrestare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Firenze, 17 marzo 2024 –conin undi Firenze, in via Di Vittorio, ma poco dopo unaincrocia eildai vestiti in un'altra strada, in via Baracca, e lo fadalla polizia. È successo la notte scorsa, verso le 2.30. Arrestato un tunisino di 36 anni, clandestino in Italia. Incurante del sistema di allarme - che ha suonato regolarmente - e delle telecamere del, che lo hanno ripreso bene, ilaveva spaccato con un sasso il vetro della porta di ingresso ed era velocemente riuscito a portare via circa 500 euro dalla cassa. Sul posto la polizia di Stato, che ha esaminato subito le immagini. Intanto, un vigilante privato ha notato un ...