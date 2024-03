Furti sulle auto di lusso I ladri rubano i cruscotti | Razzie che si ripetono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024) Gino (nome di fantasia), rappresentante di commercio, a metà gennaio scorso scende nei garages del quartiere Meridiana di Casalecchio per recuperare la sua Audi A4 con cui recarsi al primo appuntamento e, appena si infila nella vettura, scopre uno scenario inedito e inquietante: lo sterzo della macchina non c’è più. E non ci sono più nemmeno il tachimetro e il contagiri, l’radio e il navigatore satellitare, il posacenere e gli airbag. In pratica, l’intero cruscotto non c’è più. Sparito. Davanti a lui c’è una nuova macchina. E un bel problema. "Un problema che si è ripetuto più volte negli ultimi mesi – racconta Paolo Nanni, assessore alla Sicurezza di Casalecchio – e che ha visto tra i bersagli preferiti dai malviventivetture di grossa cilindrata: Mercedes, Audi, Volvo. Si tratta di nuova generazione di topi d’che ...