Furti anche all’ospedale Maggiore | scippi e uso indebito di carte di credito | arrestato in centro a Lodi

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 – Un uomo italiano, senza fissa dimora e noto alle forze dell'ordine, è statodalla Polizia di Stato ae recluso nella casa circondariale Cagnola della città. Gli agenti hanno eseguito una misura cautelare in carcere a carico dell'uomo, che è stato rintracciato il 16 marzo 2024. Si tratta di una persona nota alle forze dell’ordine, perché accusata di aver compiuto molteplici, nella maggior parte dei casi, nelstorico di. Gli inquirenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (squadre volanti), monitorando costantementel'impianto di videosorveglianza cittadino, hanno pizzicato l'uomo al mercato ed è quindi scattato l'arresto. Dopo l'identificazione in Questura, ...

